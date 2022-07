Corsi d’istruzione per adulti. Aperte le iscrizioni

Il direttore generale del dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e formazione con la nota n° 18250 del 15 luglio 2022 ha dettato le disposizioni riguardanti le iscrizioni per i due livelli d’istruzione per gli adulti riguardo all’anno scolastico 2022/2023.

Termine d’iscrizione

Le iscrizioni per i due livelli, riguardo all’anno scolastico 2022/2023, sono fissati dal 25 luglio al 31 ottobre del 2022, fermo restante che possono essere accettate iscrizioni oltre tale data solo se il ritardo rientra nelle motivazioni deliberate dal collegio dei docenti.

Organizzazione percorsi d’istruzione

I percorsi d’istruzione per adulti sono strutturati secondo i seguenti percorsi:

percorsi d’istruzione di primo livello;

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana ;

; percorsi di secondo livello.

Sedi di svolgimento

I primi due percorsi d’istruzione sono organizzati e realizzati dalle sedi centrali del CPIA e dai punti di erogazione del servizio di primo livello di norma presso le istituzioni scolastiche comprensive del primo ciclo d’istruzione. I percorsi d’istruzione di secondo livello sono svolti presso le sedi dell’unità didattica del CPIA, cioè presso le istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi d’istruzione tecnica, professionale e artistica.

Iscrizioni primo livello

Possono iscriversi al percorso di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, rivolgendosi direttamente presso le sedi dei CPIA o presso le sedi delle istituzioni associate gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, o i sedicenni sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo dell’istruzione e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

Iscrizioni secondo livello

Possono iscriversi ai percorsi di secondo livello gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, presentando domanda direttamente presso le segreterie degli istituti dove è erogato il servizio e che intendono conseguire un titolo di studio superiore a quello già posseduto. Sarà cura delle suddette segreterie trasmettere alla sede centrale CPIA le domande d’iscrizione.

Iscrizioni da remoto

Per tutti e due i percorsi è possibile iscriversi da remoto, fermo restante la presentazione dei documenti necessari entro la scadenza della domanda e comunque nel più breve tempo possibile.