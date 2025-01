Corsi sostegno Indire: il Comitato docenti sostegno ne chiede l’immediato avvio

In nome e per conto del gruppo “Docenti di sostegno uniti per INDIRE” sollecitiamo il tempestivo avvio di tali corsi di specializzazione per le attività disostegno didattico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado SENZA modifiche delle relative norme né rinvii.

I corsi in questione, come già avvenuto con i cosiddetti PAS (Percorsi Abilitanti Speciali), sono rivolti a quei docenti che hanno già maturato una significativa esperienza lavorativa (tre annualità), o che hanno già conseguito un titolo di specializzazione al quale, peraltro, si chiede di rinunciare.

Affermare che l’esperienza maturata in svariati anni di servizio non costituisca formazione è francamente qualcosa di abnorme.

Accusare i docenti formati all’estero di aver “comprato” i titoli è ingiusto oltre che offensivo.

Riteniamo infatti che le richieste di parte espresse in maniera scomposta dal Comitato Docenti di sostegno specializzati siano irricevibili ab imis, innanzitutto per la totale assenza di contraddittorio con il nostro gruppo.

Occorre, infatti, dare voce a tutti gli stakeolders coinvolti in un settore così delicato come è quellodell’inclusione scolastica.

Inoltre, vorremmo far notare che ulteriori ritardi pregiudicherebbero le nostre legittime aspettative in relazione ai futuri aggiornamenti delle GPS, agli inserimenti nella prima fascia, alla partecipazione ai futuri concorsi e all’attribuzione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Segnaliamo, altresì, che verrebbe messa a repentaglio la continuità scolastica per i nostri alunni e alunne in difficoltà compromettendo la loro formazione, nonché il buon andamento della scuola pubblica italiana.

Il nostro obiettivo non è quello di creare spaccature o peggio ancora guerre tra docenti, bensì quellodi garantire un sistema educativo rispettoso di tutti, che valorizzi in pieno sia l’esperienza che le competenze, evitando così qualsiasi scontro, ed auspicando una leale collaborazione nel segno delreciproco rispetto.

Condividiamo, pertanto, con la massima convinzione il percorso saggiamente intrapreso dal Governoe dal Parlamento, sollecitando la tempestiva emanazione degli indispensabili decreti attuativi, stante il carattere di urgenza che ha reso necessaria la formulazione della relativa norma.

Per il gruppo “Docenti di sostegno uniti per INDIRE”

Salvatore Lo Cicero, Daniela Nicolò, Antonella Pasquale, Lucia Zeni