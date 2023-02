Corso di formazione online per le scuole ispirato a Margherita Hack

“Hacking Science: professioni spaziali” ha realizzato un corso di formazione online ispirato alla astrofisica Margherita Hack promosso da Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte, con lo scopo di avvicinare i giovani alle STEM attraverso strumenti didattici innovativi e modelli di riferimento capaci di trasmettere il fascino e la bellezza della scienza.

Il corso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, è stato realizzato da La Fabbrica ed è disponibile su WonderWhat – Orientarsi nel futuro, la piattaforma digitale dedicata all’orientamento e alla formazione della Generazione Z.

L’innovativo PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), infatti, non servirà solo ad avvicinare i giovani alle STEM, ma anche a guidarli nel percorso di orientamento verso i gradi di istruzione successiva.

“Le competenze STEM stanno assumendo sempre più importanza nel mondo del lavoro di oggi e le professioni vanno sempre più nella direzione di una ibridazione delle competenze scientifiche con quelle umanistiche», affermano gli organizzatori.

Per misurare l’efficacia di questa iniziativa formativa, “Hacking Science: professioni spaziali” sarà oggetto di una valutazione d’impatto curata da NeXt – Nuova Economia per Tutti APS ETS, che consentirà di misurare e rendicontare il cambiamento che il PCTO genererà sugli studenti coinvolti e sull’intera comunità di docenti, personale della scuola, famiglie e territorio, sulle loro scelte formative e professionali.

Fin dal primo modulo il percorso formativo mira ad appassionare gli studenti attraverso il racconto della vita e della carriera di Hack, che ha dedicato tutta la sua esistenza alla comprensione dell’universo e alla divulgazione scientifica. Nei successivi moduli si approfondiscono le discipline STEM e la loro connessione alle materie umanistiche e all’arte (STEAM), anche attraverso interviste video ad astrofisici, matematici, biologi ed esperti in tecnologie che spiegano quali sono le sfide ancora aperte nel campo della scienza. Il percorso contiene anche un focus sui lavori legati alla scienza e alle tecnologie, con le testimonianze di alcuni dipendenti Deloitte che raccontano la loro esperienza formativa e professionale.

Inoltre, si parla non solo dei “mestieri delle stelle” nei campi della fisica, astronomia e astrofisica, ma anche delle figure professionali più richieste nei prossimi dieci anni. Professioni che oggi sono ancora a prevalenza maschile e che, in futuro, saranno sempre più rilevanti per tutti i business. Una criticità che Deloitte si impegna ad affrontare sia in termini di gender gap, sia di mismatch tra competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle possedute dai giovani.Per accedere ad “Hacking Science: professioni spaziali” basta cliccare sul link: https://www.wonderwhat.it/hacking-science-professioni-spaziali/