Cosa studiare per il concorso di dirigente tecnico? Le materie della prima prova scritta. Domande entro il 23 gennaio 2025

Sul portale INPA è disponibile il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive.

La domanda di partecipazione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE e compilando il format di candidatura disponibile sulla piattaforma di cui all’indirizzo https://reclutamento.istruzione.it.

I candidati della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano dovranno, invece, inoltrare la propria candidatura a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], mediante compilazione del modello di domanda pubblicato sulla presente piattaforma.

Le candidature sono aperte fino alle ore 18 del 23 gennaio 2025.

Cosa studiare per la prima prova scritta?

Le prove di esame sono volte ad accertare le conoscenze del candidato negli ambiti e nelle materie di cui agli Allegati B) e C) al DM 12 giugno 2024, n. 10.

In particolare, la prima prova scritta si articola nel seguente modo:

1) ambito n. 1

Un quesito sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto amministrativo;

3) diritto internazionale ivi incluso il diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento ai settori dell’educazione, dell’istruzione e della tutela dei minori e al diritto delle organizzazioni internazionali e relativi studi e ricerche nonché documenti ufficiali e indagini nei settori precedentemente indicati;

4) diritto penale, con particolare riferimento ai reati in generale e ai reati contro la pubblica amministrazione nonché ai reati in danno alle persone di minore età;

2) ambito n. 2

Un quesito sulla seguente materia:

contabilità di Stato, con particolare riferimento all’ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle relative aziende speciali;

3) ambito n. 3

Un quesito sulle seguenti materie:

1) diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti in generale, al diritto di famiglia e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

2) diritto del lavoro, con particolare riferimento a:

a) diritto del lavoro pubblico, ivi inclusi ruolo e funzioni e disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, unitamente, per ciascuno dei profili professionali indicati, alla corrispondente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento compresa la contrattazione collettiva nazionale integrativa;

b) diritto sindacale;

c) disciplina del reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive nonché dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali ivi inclusa la regolamentazione sulle classi di concorso; d) normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) ambito n. 4

Un quesito sulle seguenti materie:

1) didattica generale;

2) sociologia generale;

5) ambito n. 5

Un quesito sulle seguenti materie:

1) pedagogia generale e sociale;

2) pedagogia e didattica speciale.

6) ambito n. 6

Due quesiti sulla seguente materia:

1) normativa e politiche in tema di sistema educativo di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale nonché normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento a:

a) autonomia scolastica nonché organizzazione e funzioni delle Istituzioni scolastiche ed educative;

b)funzioni amministrative dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario e a Statuto Speciale nonché delle Province Autonome e degli Enti locali;

c) parità scolastica e scuole non statali non paritarie;

d) inclusione, personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti;

e) prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

j) orientamento;

g) diritto allo studio;

h) ordinamenti scolastici;

i) valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;

l) sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni; m) istruzione e formazione professionale-IeFP;

n) apprendistato;

o) istruzione post-secondaria non terziaria;

p) istruzione degli adulti e apprendimento permanente;

q) sistema nazionale di valutazione (SNV), ivi inclusi l’ordinamento e le funzioni di INDIRE e INVALSI anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al SNV;

r) edilizia scolastica; s) formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente, educativo e ATA;

t) sistema della formazione italiana nel mondo anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;

u) ordinamento, funzioni e organizzazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, anche con riferimento agli aspetti non riconducibili al sistema educativo di istruzione e formazione;

v) sistema terziario di istruzione tecnologica superiore incluso il regime giuridico degli Istituti Tecnologici Superiori-ITS Academy;

z) elementi sulla disciplina e sul funzionamento delle Istituzioni della formazione superiore;

aa) elementi sulla disciplina degli ordinamenti della formazione superiore, ivi inclusi i percorsi finalizzati al conseguimento dei requisiti per la partecipazione alle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo nonché per il conseguimento delle abilitazioni all’insegnamento sui posti comuni, delle specializzazioni per l’insegnamento sui posti di sostegno e delle idoneità all’insegnamento sulle altre tipologie di posto compresi i posti per l’insegnamento della religione cattolica, nelle Istituzioni scolastiche ed educative.

Il corso

La Tecnica della Scuola in collaborazione con MeB Formazione propone un corso di formazione per affrontare le prove costituito da 12 moduli composti da videolezioni e risorse fruibili on line 24 ore su 24 sulla piattaforma e-learning di MeB Formazione.

Materiali didattici forniti in piattaforma

21 presentazioni multimediali

Schede, prospetti e materiale di approfondimento

21 videolezioni della durata complessiva di 20 ore

300 quiz a risposta multipla specifici per Dirigente Tecnico

Repertorio normativo organizzato e continuamente aggiornato

Esempi di relazioni ispettive, pareri e rapporti di valutazione ispettivi

1 videoconferenza personalizzata della durata di 30 minuti

Il simulatore

Nel corso è compreso un “Simulatore per la prova preselettiva al concorso”, una banca dati di oltre 3.000 quesiti aggiornati alle normative attuali.

Il corso propone da un lato un approccio sistematico e strutturato alla normativa scolastica e agli ordinamenti e dall’altro un orientamento per acquisire la visione propria del Dirigente Tecnico, affrontando in profondità temi come la valutazione di sistema, l’attività ispettiva nei suoi molteplici aspetti, l’attività di studio, la consulenza e il supporto all’Amministrazione.

Possono partecipare al concorso i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali e i docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di formazione e prova e hanno come minino un’anzianità di servizio di almeno 10 anni.