“Cos’è un Aristotele?”, il commento degli studenti americani è virale. Il dibattito: la scuola italiana prepara meglio ma fa male

In questi giorni i social sono invasi dai testi delle nuove canzoni della popstar statunitense Taylor Swift, che lo scorso 19 aprile ha pubblicato il suo ultimo album, doppio, dal titolo “The Tortured Poets Department“. In particolare, c’è una frase che ha fatto fare a molti un paragone tra il sistema scolastico italiano e quello a stelle e strisce.

“You know how to ball, I know Aristotle“, la frase-meme

Il verso, contenuto nella canzone “So High School“, è diventato quasi un meme: “you know how to ball, I know Aristotle“, ossia “tu sai giocare a palla, io conosco Aristotele”. Niente di strano fino a qui; si parla, probabilmente, di una classica storia d’amore tra una ragazza studiosa e un ragazzo asso degli sport, come quelle rappresentate in molti film americani.

Niente di strano se non fosse che molti ragazzi americani che hanno ascoltato la canzone non hanno capito chi fosse Aristotele e non si sono nemmeno sforzati di trovare una risposta. Anzi, in molti, su TikTok, si sono chiesti “cosa fosse”, senza capire che si trattasse di una figura storica. C’è chi, anche, pensa che si tratti di un dio greco.

I commenti di chi non conosce Aristotele non sono ovviamente significativi dell’intera popolazione studentesca statunitense. Molti coetanei italiani, tuttavia, hanno notato la cosa: la maggior parte degli studenti, già a sedici anni, studia Aristotele. Inoltre, pochi, probabilmente, chiederebbero “cosa è Aristotele”. Da qui una riflessione sui sistemi scolastici americano e italiano.

Ecco un post su X sull’argomento che è diventato virale: “Studenti italiani a sedici anni verseranno lacrime sui capitoli dedicati ad argomenti tipo atto puro logos le quattro cause sostanza materia e forma in aristotele per poi vedere utenti americani di TikTok chiedere COS’È Aristotele c’è del comico in tutto questo”.

“Non cambierei mai il nostro programma scolastico con il loro”

Ecco altri commenti: “‘I know Aristotle'” e quindi? Stessa cosa ogni ragazzino di terza superiore? Probabilmente anche quelli di primo, basta che siano arrivati al capitolo di storia su Alessandro Magno”.

“Non cambierei mai il nostro programma scolastico con il loro. Non hanno le basi della cultura occidentale che tanto millantano di possedere. È assurdo tutto ciò che fanno e che sono”.

“Comunque il livello di preparazione scolastica che abbiamo in Italia è tra le migliori, l’unico problema è il sistema scolastico che fa schifo e ti fotte la salute mentale”.

“Penso che la cultura che abbiamo noi se la sognano. A mio avviso non c’è cosa più bella e gratificante di essa, o per lo meno per me è così”.