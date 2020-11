Covid-19, quasi 40 mila contagi

I contagi da Covid-19 sono arrivati a quasi 40 mila, a fronte di 231.673 tamponi. Una crescita importante ma che non può ancora risentire delle misure del nuovo Dpcm che hanno normato i comportamenti degli italiani sulla base delle fasce di rischio di appartenenza.

Intanto dal governo, per ogni fascia, gialla, arancione e rossa, arrivano le risposte alle domande più frequenti in relazione alle restrizioni entrate in vigore appena ieri.

Il bollettino del 7 novembre

Nuovi positivi: 39.811

Tamponi: 231.673

Terapia intensiva: 2.634

Decessi: 425

Totale casi: 902.490

