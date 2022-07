Covid: boom di contagi. Attenzione alla nuova variante

Aumentano i contagi in Italia sotto la sferza della variante Omicron che potrebbe essere surclassata sulla nuova cosiddetta ‘variante indiana’, forse più contagiosa e più evasiva rispetto al vaccino.

Si tratterebbe, dicono gli esperti, di una probabile variante di seconda generazione, in apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica.

Rispetto a Omicron 2, la nuova sottovariante “ha 8 mutazioni aggiuntive” sulla proteina Spike. Un numero ritenuto significativo dagli esperti rispetto a quanto osservato in altre sottovarianti. In tutto, invece, secondo i dati che vengono diffusi in queste ore, sarebbero 11 le mutazioni che la distinguono da Omicron 5, l’attuale variante più diffusiva.

Relativamente a questa ulteriore, imprevista mutazione del virus, riporta AdnKronos, l’attenzione è rivolta al mutante segnalato principalmente in India, dove appare “in crescita rapida”, ma è stato intercettato anche in altri Paesi come la Nuova Zelanda e il Regno Unito, e che avrebbe un livello di trasmissibilità come il morbillo.

Anche se i casi legati a questa sottovariante sono ancora pochi, “la distribuzione internazionale” delle sequenze virali comunicate alle banche dati “esclude errori di sequenziamento e rende altamente probabile che i numeri reali siano molto più alti”, rimarcano ancora gli esperti, compreso il fatto che tale nuova sottovariante ha mutazioni che potrebbe erodere la capacità protettiva dei vaccini.