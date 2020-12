Covid, Capua: tenere aperte le scuole è importantissimo, rischiamo deficit formativo grave

“Close the bar and keep the schools open” (chiudiamo i bar e teniamo aperte le scuole): è la frase pronunciata da Anthony Fauci, famoso immunologo statunitense, alla quale si è agganciata la virologa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center, intervistata da Myrta Merlino su La7, per sostenere il punto di vista della Ministra Azzolina.

“Difendo il fatto che le scuole debbano stare aperte. Con le scuole chiuse, le famiglie non riescono a ripartire” ha detto la Capua, che ha continuato: “Rischiamo di portarci dietro un deficit formativo importante, a mio avviso bisognava far quadrato attorno alla Ministra. Tenere aperte le scuole è importantissimo“.