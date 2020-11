Covid, Fontana annuncia: la Lombardia è zona arancione

La Lombardia è zona arancione. Lo ha annunciato poco fa su Facebook Attilio Fontana, il Presidente della Regione Lombardia, anticipando quella che dovrebbe essere la decisione del Governo.

Infatti scrive: “Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo”.

Ricordiamo in proposito che nel pomeriggio sono attese novità per il possibile “cambio di colore” in alcune Regioni.

A premere per il passaggio da rosso ad arancione anche il Presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ed Eugenio Giani, Governatore della Toscana.

Tornare in zona arancione consentirebbe agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole medie di tornare sui banchi. Nulla cambierebbe invece rispetto agli studenti delle scuole superiori, che continueranno la DaD.