Covid Lazio, docenti tutti vaccinati

Nel Lazio il 99.88% dei docenti si è vaccinato contro Covid-19.

Lo fa sapere la stessa Regione, con un post su Facebook, con il quale annuncia che l’80% degli oltre 120.000 insegnanti ha già completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda i ragazzi, è possibile prenotare il vaccino per chi ha compiuto 12 anni compilando la richiesta a questo link.

E nelle altre Regioni?

Questi dati non si ritrovano invece in altre Regioni, nelle quali la situazione non è così rosea.

Come si legge su Repubblica, quattro regioni e una provincia hanno numeri allarmanti. Si tratta di Sicilia (43,24 per cento senza una dose) e, a seguire, Provincia di Bolzano, Liguria, Calabria e Sardegna, dove un terzo del personale scolastico risulta ancora fuori protezione. Non va meglio neanche in Umbria e Trentino.