Covid. Miozzo: “La gestione di qualsiasi emergenza è zeppa di errori”. Anche sulla scuola? DIRETTA ore 16:45

“La gestione di qualsiasi emergenza è zeppa di errori. Pensiamo al contesto in cui ci siamo mossi: abbiamo dovuto prendere decisioni drammatiche, praticamente al buio. Senza informazioni, senza elementi di certezza, senza una guida da parte degli organismi internazionali”. Così l’ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, intervistato di recente dal Corriere della Sera.

Oggi, sull’argomento della pandemia ma con un focus sulla scuola, anche La Tecnica della Scuola intervisterà il dirigente medico, insieme alla ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, per fare il punto su ciò che è stato ma soprattutto su quello che accadrà nel mondo della scuola con la fine dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo, ammesso che l’emergenza non venga prorogata.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE