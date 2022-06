Covid, obbligo vaccinale per il personale scolastico? Parla Locatelli

Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, è tornato a parlare di Covid, mascherine e, soprattutto, obbligo vaccinale. In un’intervista a Repubblica, il professore ha chiarito alcuni punti.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico?

Per quanto riguarda la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid, Locatelli ha dichiarato: “La offrirei, oltre ai fragili, a chi ha dai 60 anni in su. Da quell’età c’è un maggiore rischio di sviluppare una malattia grave”. E per quanto concerne l’obbligo, ha affermato: “Quella ormai è una pagina chiusa dal 15 di giugno. Sono al contrario molto fermo sul personale sanitario, che invece deve rispettare l’obbligo”.

Quindi nessun obbligo al momento per il personale della scuola. La quarta dose sarà per i lavoratori fragili e gli over 60, considerati a rischio.

No all’obbligo delle mascherine, ora entra in gioco la responsabilità individuale

Sulla faccenda delle mascherine sul luogo di lavoro, il presidente ha asserito: “No all’obbligo e ne sono profondamente convinto. Lo ha detto anche il ministro Roberto Speranza. Ora deve entrare in gioco la responsabilità individuale. Le mascherine vanno usate quando ci sono rischi di contagio”.