Covid, Ricciardi: dopo il picco di luglio, un’ulteriore ondata pandemica si avrà con l’apertura delle scuole

“Con l’inizio delle scuole e la ripresa delle attività al chiuso riprenderà l’ondata pandemica. A ottobre riprenderà il circolo delle infezioni a scuola e portate a casa”. A dichiararlo, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza e professore ordinario di Igiene presso l’università Cattolica, intervenuto a Buongiorno su Sky TG24. Insomma dopo il picco nella seconda metà di luglio e il raggiungimento del plateau di agosto, sarà il rientro a scuola a rilanciare il contagio, secondo il consulente di Speranza. “Tutti i Paesi, non solo l’Italia, hanno rinunciato a combattere il virus. E il virus poi ti castiga”, ha sottolineato.

“Dall’inizio dell’anno sono morte circa 20mila persone. Se continua questo bilancio, e io credo che a ottobre peggiorerà, rischiamo di chiudere l’anno con 30mila morti“. Uno scenario drammatico, quello delineato dall’esperto, rispetto al quale i governi iniziano a interrogarsi, ogni ministro per ciò che è di sua competenza. Così Patrizio Bianchi probabilmente in queste ore ragiona sul dopo estate. I nodi critici restano tutti, dalle vaccinazioni obbligatorie per il personale della scuola al green pass, dal distanziamento alla DaD.

“Dovrebbe tornare un coordinamento nazionale – ha suggerito Walter Ricciardi -. Vaccinare milioni di persone è un’operazione complessa”.

Come abbiamo anticipato, la campagna vaccinale potrebbe riprendere con la quarta dose per gli over 60, una fascia anagrafica che include anche il personale scolastico. Secondo i dati dell’Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione europea, in Italia il 17% dei docenti in servizio a scuola ha più di 60 anni: parliamo di circa 100mila persone.