Covid scuola, anche per l’Open Day serve il Green pass

Chiunque acceda all’istituto scolastico è tenuto a possedere ed esibire il Green pass. Questo vale dunque anche per i genitori che vogliano visitare le scuole in occasione degli Open Days, per scegliere l’istituto in cui iscrivere i propri figli.

In proposito, l’USR Veneto ha pubblicato un’apposita FAQ.

È possibile, durante l’attività di orientamento in entrata, organizzare alcune giornate di Scuola Aperta?

La possibilità, per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e per le loro famiglie, di visitare i luoghi ed il contesto in cui si svolgono i diversi percorsi formativi è ritenuta un’attività funzionale all’orientamento in entrata. L’organizzazione di alcune giornate di Scuola Aperta sarà possibile contingentando gli eventi ed organizzando le visite nel rispetto delle misure previste dai Protocolli scolastici. A tale scopo, sarà opportuno limitare il numero degli ospiti esterni per ciascun evento, eventualmente prevedendo visite su appuntamento.

Resta confermato dalla legge di conversione del DL 111/2021, legge n. 133 del 24 settembre 2021, all’art.1, c.2, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde, fino al termine dell’emergenza sanitaria, per chiunque acceda alle strutture scolastiche, con esclusione degli studenti.