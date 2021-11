Covid scuola, falsi positivi in classe, vanno in DaD ma poi risultano negativi

Covid scuola, falsi positivi in classe, vanno in DaD ma poi risultano...

In una scuola di Bra succede che lo screening con test salivari effettuati in alcuni plessi scolastici dell’Istituto comprensivo Bra 1 ha dato come risultato alcuni casi di positività. Immediatamente è stata attivata la DaD secondo il protocollo, ma l’allarme è presto rientrato perché la controprova dei tamponi molecolari hanno dato esito negativo.

Cosa prevede il protocollo per la quarantena a scuola

Venuto a conoscenza di un caso confermato nella scuola, il DS/referente Covid è autorizzato a sospendere temporaneamente la didattica in presenza nella classe/sezione/gruppo e a trasmettere indicazioni standardizzate ad alunni/genitori e insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato.