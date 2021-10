Covid scuola. Fondazione Gimbe: molte criticità, non si abbandoni la mascherina

La situazione epidemiologica nelle scuole sarebbe sotto controllo, per quanto gli esperti avvertano di non abbassare la guardia. Un consiglio ribadito anche dalla Fondazione Gimbe, che nel nuovo report sui contagi segnala l’assenza di un effetto scuole aperte, sebbene i focolai invitino all’attenzione, specie alla luce di numerose criticità. La ricetta della Fondazione per contenere l’epidemia: aumentare le coperture vaccinali, mantenere la mascherina, potenziare gli screening e investire su areazione e ventilazione.

Le criticità rilevate dal report

Il report evidenzia una serie di criticità:

oltre il 27% della popolazione 12-19 anni non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid;

lo zoccolo duro di personale scolastico contrario al vaccino resta alto, sfiorando il 6% della popolazione;

non è in corso alcuno screening periodico nelle scuole, se non in quelle sentinella, rispetto alle quali mancano i dati pubblici;

il distanziamento non è più obbligatorio nelle scuole;

poche risorse sono state investite sui sistemi di aerazione.

A fronte di tutto questo, la Fondazione esorta a non abbandonare la mascherina.

Il riepilogo dei dati sui contagi

Ma quali sono esattamente i dati rilevati dalla Fondazione? Secondo il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel periodo 4-17 ottobre 2021, sono stati diagnosticati nella fascia d’età 0-19 anni 8.857 casi, di cui 99 ospedalizzati, 3 ricoveri in terapia intensiva e nessun decesso, con una progressiva riduzione – nelle ultime 4 settimane considerate dal report ISS –dell’incidenza dei casi di COVID-19 e delle ospedalizzazioni.

A seguire la sintesi del report della Fondazione Gimbe