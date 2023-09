Covid scuola, Schillaci: “Aumento contagi potrebbe continuare con rientro in classe. In arrivo i nuovi vaccini”

Covid scuola, Schillaci: “Aumento contagi potrebbe continuare con rientro in classe. In...

Il Covid sta purtroppo tornando in auge. I contagi sono aumentati e bisogna tornare ad alzare la guardia sul problema. A confermare è il ministro della Salute Orazio Schillaci a Rtl 102.5. “L’aumento era prevedibile, veniamo dal periodo estivo dove c’è movimento di persone. Un dato in linea e che potrebbe crescere vista l’apertura delle scuole, ma non c’è allarmismo”.

Il Ministro ha spiegato che al momento i ricoveri e gli accessi nelle terapie intensive sono trascurabili.

Schillaci ha anche affermato che la settimana prossima saranno disponibili i nuovi vaccini anti-Covid, fortemente raccomandati ai fragili, agli ultra sessantenni e agli operatori sanitari. Si valuta la distribuzione in farmacia.