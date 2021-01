Covid, suddivisione in zone: le nuove ordinanze in vigore dal 24 gennaio [PDF]

Covid, suddivisione in zone: le nuove ordinanze in vigore dal 24 gennaio...

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze: una riguarda la Regione Sardegna, una la Calabria, Emilia Romagna e Veneto, e infine una la Regione Lombardia.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 24 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area “arancione” Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Cosa cambia dal 24 gennaio

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree è la seguente, a partire dal 24 gennaio: