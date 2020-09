Covid, tamponi rapidi in tutte le scuole: il Cts apre allo screening

Via libera del Comitato tecnico scientifico alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening per intercettare la presenza di Covid-19.

Proposti dal ministero della Salute

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, nel corso di una riunione con i rappresentanti del ministero della Salute, il 29 settembre il Cts ha detto sì ad un accordo di massima sulla bozza di una circolare (che non era all’ordine del giorno) presentata dallo stesso dicastero, nella quale si afferma in maniera esplicita che “ai fini esclusivi di screening è possibile utilizzare i test antigenici” all’interno degli istituti scolastici.

Non è ancora certo, ma è probabile che i test rapidi possano essere somministrati non solo agli studenti, ma anche agli insegnanti, al personale Ata e pure ai dirigenti scolastici in servizio negli istituti scolastici.

Test salivari solo nel Lazio

La decisione di puntare sugli screening sui tamponi rapidi non sembra quindi tenere conto delle esperienze positive svolte in questi giorni in alcune scuole del Lazio, dove sono stati realizzati test rapidi di tipo salivare, che come già rilevato abbattono i tempi di risposta (appena tre minuti), dimezzano i costi e garantiscono esiti rispondenti alla realtà vicini al 100%.

Gli esami della saliva sono stati avviati in un istituto romano, il Manara, nel quartiere Monteverde, e all’istituto Enrico Mattei di Cerveteri, dove ne sono stati effettuati 466.

Martedì 29 settembre, sempre nel Lazio i test salivari sono partiti nell’istituto comprensivo Grassi di Fiumicino (Asl Roma 3). Mentre ella Asl Roma 1 si inizierà dal liceo Orazio, Asl Roma 2 dal liceo Peano e Primo Levi. Al via anche test rapidi salivari nella Asl di Viterbo con istituto P.Savi e prosegue la Asl di Frosinone con liceo Severi.