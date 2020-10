Covid, verso un nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi tra le 22 e le 23

Governo, Regioni e Cts discutono anche sulle nuove misure restrittive che andranno a comporre il nuovo Dpcm da pubblicare a breve.

Come abbiamo ricordato in precedenza, nel corso della riunione di coordinamento con le Regioni dalla Protezione Civile a cui hanno partecipano il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in presenza e il ministro della Salute Roberto Speranza, si è parlato delle nuove azioni da intraprendere dopo il boom di nuovi casi di covid, e quindi anche della nuove misure restrittive. La riunione è ancora in corso. In serata è previsto un Consiglio dei Ministri su questo tema.

Le ipotesi

Una chiusura dei locali (ristoranti, bar, pub) tra le 22 e le 23, da modulare con la ‘stretta’ maggiore nei weekend, potrebbe essere una delle misure contenute in un nuovo Dpcm con regole anti Covid ancora più stringenti.

Così come, tra le nuove disposizioni potrebbe esserci una ulteriore stretta sugli sport dilettantistici da contatto e su alcune attività fisiche (nel mirino potrebbero finire le palestre); parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza; cinema e teatri; sale gioco e Bingo.

Nel frattempo il Ministro Speranza ha detto: “L’idea di base è l’irrigidimento delle misure con una distinzione tra attività essenziali e non essenziali perché abbiamo necessità di limitare i contagi; interveniamo adesso con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull’essenziale che per il governo è rappresentato da lavoro e scuola“.