Creare immagini con IA a scuola, utile per l’inclusione ma bisogna avere un progetto: a Didacta 2024, Guasti (Indire)

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, il tecnologo Indire, Lorenzo Guasti, che ci racconta in cosa consistono alcuni dei suoi seminari, in particolare Disegnare e comunicare per immagini utilizzando l’Intelligenza Artificiale “text-to-image” e Insegnare la Blockchain a Scuola: imparare i fondamenti della cybersecurity giocando.

Ecco le sue parole in merito agli strumenti che permettono di creare immagini grazie all’intelligenza artificiale, per la maggior parte gratis, che possono essere utili anche per l’inclusione scolastica dei BES e degli studenti con disabilità: “Il docente deve prima familiarizzare con gli strumenti e poi usarli e soprattutto bisogna avere un progetto, capire come si interagisce con queste tecnologie. Inoltre, bisogna fare attenzione in quanto lo studente potrebbe usare strumenti non opportuni. I ragazzi? Sono ovviamente entusiasti e coinvolti”.

I seminari

Disegnare e comunicare per immagini utilizzando l’Intelligenza Artificiale “text-to-image”

Presentati gli strumenti basati su Intelligenza Artificiale che consentono di creare immagini partendo da un “prompt” testuale. Spiegati i concetti base per costruire un “prompt” efficace e saranno mostrate le funzionalità delle principali piattaforme gratuite disponibili per insegnanti e studenti. Si costruiranno, insieme agli insegnanti, semplici compiti da svolgere in classe.

Insegnare la Blockchain a Scuola: imparare i fondamenti della cybersecurity giocando

Attraverso un semplice gioco da tavolo analogico, costituito da blocchi a incastro ed enigmi matematici, insegnanti e studenti si sfidano per “hackerare” una blockchain e scoprono che è praticamente impossibile. Giocando si imparano concetti apparentemente molto complessi, trattando temi che spaziano dalla matematica all’educazione civica. Si parlerà di sicurezza informatica, etica informatica, cryptovalute e videogame. Dalla discussione che nasce si impara che l’unione fa sempre la forza!

