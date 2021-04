Creatività e didattica. Le tecnologie come strumento di approfondimento creativo da parte dei giovani – tavola rotonda online

Trinity College London è una charity educativa internazionale che mira ad avere un impatto positivo in ambito educativo negli oltre 60 Paesi del mondo in cui opera.

In considerazione della mission dell’ente, il team italiano di Trinity si sta facendo promotore di diverse importanti iniziative nel mondo della scuola su tematiche cruciali per lo sviluppo di competenze essenziali nel mondo di oggi.

Il prossimo 10 maggio, dalle ore 17:00 alle 18:30, il team italiano di Trinity College London organizza una tavola rotonda online dal tema “Creatività e didattica. Le tecnologie come strumento di approfondimento creativo da parte dei giovani”.

L’incontro, che affronterà il tema della creatività come abilità da “apprendere” e “sviluppare” in classe, anche attraverso l’uso delle tecnologie, vedrà la partecipazione dei seguenti relatori:

Pier Cesare Rivoltella

Professore ordinario di Didattica generale, Didattica ed educazione mediale e Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano, dove ha fondato e dirige il CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia).

Federica Pilotti

Architetto, docente di Tecnologia comandata presso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico- presso il Ministero dell’Istruzione.

Annalisa Spadolini

Funzionario presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio Formazione docenti.

Claudia Beccheroni

Direttrice di Trinity College London in Italia.

Manuela Kelly Calzini

Senior Academic presso Trinity College London in Italia.

Laura Habegger

Senior Academic per la Musica nel team di supporto italiano di Trinity College London.

Per approfondire: https://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/data/4075

pubbliredazionale