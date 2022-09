Crisi energetica, secco no del CdM a settimana corta, Dad il sabato e accorpamento orari

Niente settimana corta e niente Dad il sabato per risparmiare sui costi in riferimento alla crisi energetica. È quanto è emerso dal Consiglio dei Ministri di oggi e che viene riportato dall’Adnkronos. La proposta dell’Anp fa discutere già da qualche giorno e ha trovato diversi pareri contrari, ad esempio da parte dei sindacati.

Poche ore fa, a Radio 1 il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dichiarato che l’apertura delle scuole non dev’essere legata all’andamento del prezzo del gas e che bisognerebbe trovare altri modi per risparmiare. Un’ipotesi, quella dei dirigenti, che secondo l’agenzia di stampa, è stata bocciata totalmente, respinta in tutto e per tutto. Niente settimana corta, Dad o accorpamento di orari.