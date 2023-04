Crolla controsoffitto sui banchi di una scuola, fortunatamente gli studenti non erano in aula, la denuncia in un video

È successo nella notte del 26 aprile in una scuola a Sampierdarena, l’Istituto Barabino, succursale in via D’Aste: il controsoffitto ha ceduto, riversandosi sui banchi di una classe. A denunciare il tutto è stato il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi. In una diretta Facebook ha mostrato ciò che rimane del crollo e si rivolge all’amministrazione comunale: “È una delle scuole per cui a più riprese abbiamo chiesto interventi di ristrutturazione anche con i fondi Pnrr”, ma sono state fatte scelte diverse, in altri quartieri che evidentemente fanno parte di una Genova che per qualcuno è più importante di Sampierdarena”.