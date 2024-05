Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Socioscolasticamente parlando” tenuta da Francesco Pira dal titolo: “Crolla la figura autorevole del padre“.

Ormai, è cambiato tutto. I genitori provano ad avere un dialogo diverso con i loro figli ma, visto che i codici e i linguaggi sono completamente nuovi, non sempre ci riescono. Ci sono genitori “elicottero” sempre pronti al decollo per accorrere in soccorso ai figli. Ci sono genitori “spazzaneve”, che liberano la strada da ogni tipo di ostacolo, o i genitori curling che strofinano il fondo davanti ai piedi dei figli, affinché scivolino senza alcuno sforzo lungo il cammino della vita. Ma cos’è successo in questi anni e perché tra i due genitori, è il padre ad aver perso l’autorevolezza? Nel nostro podcast parliamo proprio del cambiamento della figura paterna.

Leggi l’articolo completo https://www.tecnicadellascuola.it/crolla-la-figura-autorevole-del-padre-e-nei-genitori-separati-i-figli-trovano-il-punto-fermo-nella-madre

Ascolta le nostre serie podcast https://open.spotify.com/show/1sUPXwIkSsOt5mucfyUAaF

Scopri di più https://www.tecnicadellascuola.it/

Contattaci su https://www.tecnicadellascuola.it/contatti