Crollo Firenze: la trave poteva colpire uno scuolabus nella strada a fianco, bimbi portati via di corsa. Giani: “Miracolo”

Oggi, 16 febbraio, poco prima delle nove, si è verificato un brutto incidente a Firenze, nel cantiere di costruzione di un supermercato. Come riportano RaiNews, Ansa, La Repubblica e Fanpage.it, il bilancio al momento è di tre morti, tre feriti non in pericolo di vita e due dispersi.

I tre feriti hanno subito traumi da schiacciamento a causa del crollo di un solaio. “Si tratta di un crollo di una trave di cemento armato, che era già stata collocata prima, che venendo giù ha creato un crollo a catena di un solaio e di altre travi che ha coinvolto queste otto persone”, ha spiegato il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Lutto regionale per l’intera giornata di domani in Toscana

Quest’ultimo inoltre ha fatto sapere che la tragedia poteva assumere risvolti ancora peggiori: “È stato un miracolo che nell’incidente la struttura non si sia riversata all’esterno, perché nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa”, ha spiegato.

Nel frattempo per domani, 17 febbraio, è stato proclamato lutto regionale per l’intera giornata. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. “A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia”, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

Crolli a scuola, studenti e docenti in pericolo?

Ricordiamo che sono 28 i crolli e gli episodi di insicurezza che si sono verificati nelle scuole in varie zone di Italia, da settembre allo scorso novembre. Sommando ai 61 che Cittadinanzattiva aveva già censito fra settembre 2022 e agosto 2023, arriviamo ad un totale di 89.

Quattro scuole su dieci si trovano in zona a media ed elevata sismicità (rispettivamente si tratta di 14467 e 2876 edifici scolastici) ed una su 5 (ossia 8600 sul totale dei 40133) si trova in zona a rischio idrogeologico e idraulico.