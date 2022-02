Cspi, ecco il parere sulla funzione ispettiva – PDF

Il Cspi ha appena pubblicato il parere sulla funzione ispettiva. Ecco alcuni cenni nel documento del Cspi:

Lo schema di decreto in esame, la cui emanazione è richiesta ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, interviene nell’aggiornamento delle modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva, attualizzandola in coerenza con i nuovi scenari educativi, sociali e con le innovazioni legislative e normative nel frattempo intervenute nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione rispetto a quanto previsto dal D.M. 28.12.2017, prot. n. 1046, con oggetto “Atto di indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica”.

Pur valutando esaustivo e completo il quadro di riferimento della modalità di esercizio della funzione ispettiva, il CSPI ritiene non opportuno il coordinamento stringente delle aree di intervento della funzione tecnico-ispettiva con le priorità politiche definite dal Ministro dell’Istruzione per il triennio 2022-2024, all’interno di un decreto che trova il suo fondamento in un DPCM di riorganizzazione generale del Ministero dell’Istruzione. Infatti, l’individuazione delle funzioni del corpo ispettivo, di cui si considera utile la ridefinizione, non dovrebbe essere circoscritta alle sole finalità del triennio 2022-2024, ma avere l’ambizione di ridisegnare, nel lungo periodo e in una prospettiva più ampia, il ruolo di una figura centrale all’interno dell’architettura del sistema scolastico.