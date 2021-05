Curriculum dello studente, compilazione per i ragazzi in ospedale o istruzione domiciliare

Per quel che concerne i candidati agli esami che degenti in luoghi di cura/ospedali o in istruzione domiciliare, siano impossibilitati a vario titolo (difficoltà tecniche o condizioni di salute) ad accedere direttamente alla rete per lo svolgimento delle operazioni di competenza nella piattaforma informatica, è opportuno che sia prevista una specifica procedura di sostegno ed accompagnamento alla compilazione del Curriculum.

Con la nota 10681 del 5 maggio scorso il MI ha così spiegato che, qualora lo studente non abbia la possibilità di accedere direttamente alla piattaforma digitale, è opportuno che sia individuato un docente tra quelli che hanno seguito lo studente, preferibilmente anche membro della Commissione d’esame, che – in qualità di tutor – possa accompagnare lo studente nella compilazione/integrazione della seconda e terza parte del Curriculum, che potrà avvenire utilizzando il file “Curriculum Studente_editabile” allegato alla Nota secondo una delle seguenti modalità:

tramite la compilazione offline del file relativo al Curriculum;

tramite la compilazione su versione cartacea del Curriculum.

Successivamente, il docente individuato in qualità di tutor curerà la consegna del Curriculum compilato nella modalità prescelta presso la segreteria della scuola di iscrizione per il caricamento a sistema delle informazioni relative alle parti di competenza dello studente.

Poiché la compilazione del Curriculum comporta la conoscenza e la comunicazione di dati personali, è opportuno che lo studente rilasci dichiarazione di autorizzazione e di esonero di responsabilità in favore del soggetto incaricato dell’inserimento delle informazioni a sistema in sua vece.