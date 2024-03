Curriculum dello studente, indicazioni per la compilazione da parte di studenti degenti in ospedale o istruzione domiciliare

Con la nota n. 7557 del 22 febbraio scorso il Ministero ha fornito indicazioni per l’anno scolastico relative alla predisposizione e al rilascio del Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma.

Il MIM ha ricordato che le Linee guida per l’orientamento, adottate con il D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, hanno introdotto a partire dal corrente anno scolastico l’E-Portfolio quale strumento di supporto all’orientamento, che è messo a disposizione degli studenti all’interno della Piattaforma “Unica”.

L’E-Portfolio rappresenta un’innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il “consiglio di orientamento”, per la scuola secondaria di primo grado, e il “curriculum dello studente, per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli in un’unica interfaccia digitale.

Di conseguenza, a partire da quest’anno scolastico risultano modificate le modalità di predisposizione da parte degli studenti e di rilascio del Curriculum dello studente, un documento di riferimento importante per l’esame di Stato e per l’orientamento, che è allegato al diploma ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e deve essere rilasciato ai candidati sia interni sia esterni.

Per quel che concerne i candidati agli esami che, degenti in luoghi di cura/ospedali o in istruzione domiciliare, siano impossibilitati a vario titolo (difficoltà tecniche o condizioni di salute) ad accedere direttamente alla rete, il MIM, con nota 9801 dell’8 marzo 2024, ha indicato una specifica procedura di sostegno ed accompagnamento.

In particolare, lo studente sarà accompagnato dal docente tutor cui è stato associato nella compilazione delle parti di competenza dello studente previste dal modello del Curriculum (la seconda e la terza), che potrà avvenire utilizzando il file “Curriculum Studente editabile” allegato alla nota stessa.

Successivamente, il docente tutor curerà la consegna del Curriculum compilato presso la segreteria della scuola di iscrizione per il caricamento a sistema delle informazioni relative alle parti di competenza dello studente.

Per permettere quest’ultima operazione sono state implementate specifiche funzioni per la segreteria nella sezione E-Portfolio-Curriculum studente all’interno del SIDI, attivabili su richiesta.

Poiché la compilazione del Curriculum comporta la conoscenza e la comunicazione di dati personali, è opportuno che lo studente rilasci dichiarazione di autorizzazione e di esonero di responsabilità in favore del soggetto incaricato dell’inserimento delle informazioni a sistema in sua vece.

LA NOTA