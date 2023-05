Da Istituti Tecnici Superiori (ITS) a Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). Parere favorevole del CSPI

Da Istituti Tecnici Superiori (ITS) a Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). ...

In riscontro alla legge 99 del 15 luglio 2022 volto al istituire il sistema terziario d’istruzione tecnologica superiore, il CSPI il 4 maggio 2023 ha espresso parere favorevole alla bozza del decreto, previsto dalla legge suddetta, sulla riforma degli Istituti tecnici superiori (ITS) che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e che diventano parte integrante del Sistema terziario d’istruzione tecnologica superiore.

Considerazioni del CSPI

Il CSPI, in merito alla bozza, ritiene indispensabile, che nei provvedimenti attuativi sia mantenuta sul sistema una forte regia da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, unitamente alla partecipazione delle parti sociali, alla stabilità dei finanziamenti, alla semplificazione della “governance” e alla significativa presenza negli organismi delle scuole pubbliche.

Proposte del CSPI

A seguito delle osservazioni su esposte, il CSPI ritiene che debba essere rafforzata la dimensione nazionale e pubblica degli ITS Academy attraverso un maggiore protagonismo delle istituzioni di secondo grado non escludendo la possibilità per il Dirigente Scolastico di assumere il ruolo di Presidente della Fondazione; auspica inoltre a supporto degli indirizzi della programmazione regionale e per l’incontro stabile tra ITS Academy, Enti locali e parti sociali, forme di “governance” territoriale, per il riconoscimento delle specifiche istanze formative.

Obiettivi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)

Secondo le finalità dettata dalla normativa, gli ITS Academy dovranno avere il compito prioritario di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica e potenziare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnico-professionali destinati a rispondere alla domanda di lavoro proveniente da aree tecnologiche considerate strategiche per le politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

Costituzione degli ITS Academy

Le Regioni, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell’offerta formativa, prevedono, nell’ambito di piani territoriali triennali d’intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale, e ai rispettivi ambiti di articolazione.

Soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy,

I soggetti fondatori delle fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono:

• almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy;

• una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

• una o più imprese, gruppi, consorzi e reti d’imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l’ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione;

• un’università, o un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica o un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o Un ente pubblico di ricerca operante nell’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy.