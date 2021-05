DaD tra le montagne, Fiammetta diventa un simbolo per il Cagliari

La storia di Fiammetta, la bambina di 10 anni, che segue la DaD tra le montagne trentine, a 1000 metri di altezza in mezzo alle caprette insieme al papà allevatore, ha colpito tutti. In particolare la squadra del Cagliari Calcio che quelle montagne le frequenta in estate rigenerando i calciatori in vista del campionato.

Così la squadra sarda ha deciso di inviare una maglietta rossoblù alla ragazzina. Una maglia col numero 12 perché il club vorrebbe che Fiammetta sia il dodicesimo componente della squadra sarda, vedendo nella piccola un “simbolo di resistenza e resilienza, un esempio per guardare in modo positivo al futuro e adattarsi alle circostanze purtroppo complicate donate dalla pandemia”.