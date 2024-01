“Dalla sicurezza stradale alla tutela ambientale”, il podcast ideato da una scuola

Una scuola di Bari ha realizzato un progetto molto sentito: la creazione di un podcast intitolato “Dalla sicurezza stradale alla tutela ambientale”.

Il prodotto è stato realizzato dai ragazzi della classe 1G dell’ITT Panetti Bari. Lo scopo è quello di curare l’inclusione in ambito scolastico. L’oggetto di indagine riguarda tanto la sicurezza stradale quanto la tutela ambientale. Gli alunni Danilo Diliso e Fabrizio Silvestri hanno curato personalmente tutte le icone che descrivono ciascuno episodio.

Rispetto alla sicurezza stradale viene sia indagato l’aspetto normativo che ogni aspetto collegato alla fisica del moto e alle possibili simulazioni in caso di incidentistica simulabili tramite l’intelligenza artificiale. La questione della tutela ambientale trova riscontro nell’utilizzo di mezzi di locomozione rispettosi dell’ambiente quali, per esempio, la marmitta catalitica. Ciascuno studente è stato chiamato a indagare su un aspetto ritenuto determinante ai fini del connubio considerato.

Le indagini condotte a ampio spettro basandosi su letture, statistiche, ricerche e quant’altro hanno permesso via via di trarne le opportune conclusioni. La metodologia della ricerca /azione, posta come base dell’intero progetto, ha permesso il coinvolgimento di tutte le parti in causa. La morale che ci si prefigge di divulgare vuol fare intendere che le buone maniere si acquisiscono fin dalla giovane età e che, piuttosto che subire simposi in merito, vale diventare attori della divulgazione.

Il progetto è stato coordinato dalle prof.sse Daniela Decembrino, docente di informatica e Lisa Cimmarrusti e dall’assistente tecnico italo americano sig. John Rocco Ferrara.