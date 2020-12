Dall’Alberghiero dolci al personale sanitario del drive-in

Gli studenti e i docenti chef dell’Alberghiera Viterbo, in occasione delle prossime festività, per manifestare la loro vicinanza a tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente a operare con i cittadini della Tuscia che necessitano di sottoporsi al tampone nasofaringeo nei drive-in, hanno offerto dolci tipici natalizi.

L’incontro con la consegna dei dolci si è svolto – si legge sul Messaggero- alla presenza del direttore generale della Asl Viterbo, del dirigente dei servizi finanziari e dei centri di formazione professionale della Provincia di Viterbo e del consigliere provinciale con delega all’Istruzione.

“Un ringraziamento che non è di circostanza – ha detto il direttore della Asl- soprattutto perché nasce da dei ragazzi molto giovani. Un esempio del grande cuore dei nostri ragazzi, in un gesto di tangibile sostegno e conforto nei confronti degli operatori dei drive-in che, in questi mesi, con grande professionalità e sacrificio, sono impegnati nella lotta e nel contrasto alla pandemia”.