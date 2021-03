Buongiorno

“Dante Alighieri chi è? Molti studenti non sanno nemmeno dove e quando è nato” e meno che meno dove e quando è morto. Non parliamo poi delle opere che ha scritto. Perché mai tanta crassa ignoranza?

Sono i risultati della scuola voluta da una certa parte politica, quella del “tutti promossi”. Da anni si assiste a questo scempio, che ahimé non si limita a Dante e all’italiano ma investe a 360° tutti i campi dello scibile. Qualcuno lancia l’allarme ignoranza, ma all’atto pratico a nessuno sembra importare più di tanto e quindi non si fa nulla per porre rimedio.

Se è vero ciò che in molti esperti dicono e cioè che la formazione culturale di un popolo si riversa positivamente sul suo sviluppo sociale, politico ed economico, beh, allora non lamentiamoci delle nostre carenze in merito!

Daniele Orla

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook