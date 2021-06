Dante parla ancora? Nuova puntata della rubrica Leggere libri anzi Leggere lib(e)ri

Questa settimana, la nostra rubrica Leggere lib(e)ri presenta propone una nuova puntata dedicata al sommo dei sommi, Dante Alighieri e alla sua Commedia.

Laura Mollica e Maurizio Muraglia, docenti liceali palermitani hanno compito un’operazione culturale coraggiosa e innovativa: Dante parla ancora? Il messaggio della Commedia alle donne e agli uomini del terzo millennio è il titolo di un libro delizioso in cui le emozioni, i sentimenti, i ragionamenti del padre della lingua italiana si intersecano con le nostre emozioni, i nostri sentimenti, i nostri ragionamenti, in modo naturale, quasi evidente, come se non fossero passati appena settecento anni.

