Dantedì, 25 marzo: la campagna social ispirata ai versi del sommo poeta lanciata dalla Società Dante Alighieri

La Società Dante Alighieri lancia per oggi, Dantedì (25 marzo 2024), giornata nazionale istituita nel 2020, una campagna social per celebrare il Sommo Poeta e la sua opera.

L’iniziativa

La campagna invita il pubblico a individuare un luogo (in Italia o nel mondo) liberamente ispirato a dei versi di Dante e a creare una “cartolina” da condividere sui social (Facebook, Instagram e X). La cartolina deve contenere una foto di questo luogo e, nel testo del post, la citazione dei versi, il nome del luogo in foto, gli hashtag #iLuoghidiDante e #Dantedì, e i tag ai profili della Società Dante Alighieri.

Spazio alla fantasia, dunque per catturare in un’immagine quel posto dove si è usciti a riveder le stelle oppure quel cielo di dolce color d’oriental zaffiro!

La campagna prende spunto dal progetto “L’Italia di Dante” che la Società Dante Alighieri ha dedicato ai luoghi vissuti o citati dal poeta, consultabile all’indirizzo www.dante.global/it/italia-di-dante.

I contributi saranno poi condivisi dai profili social della Società Dante Alighieri, animando così la giornata dedicata al padre della lingua e della letteratura italiana.

Dantedì, perché si festeggia in questa data?

Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Come riporta il ministero della Cultura, la data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, ed è l’occasione per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante, con tante iniziative, anche on line, organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.