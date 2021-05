Data inizio lezioni, vincolo quinquennale e concorso dirigenti tecnici nell’art. 58 del decreto Sostegni bis

L’articolo 58 del decreto legge 73 (il cosiddetto “Sostegni bis”) contiene diverse disposizioni importanti, a partire da quella sulla data di inizio delle lezioni che rischia però di essere vanificata dal fatto che le singole Regioni, come abbiamo già documentato in altri articoli, stanno già decidendo in modo autonomo, come peraltro la legge consente loro di fare.

Una disposizione molto attesa riguarda la riduzione del vincolo quinquennale a tre anni, anche se per la verità i diretti interessati si aspettavano che il vincolo venisse cancellato del tutto.

Un’altra norma importante riguarda il reclutamento dei dirigenti tecnici: la legge in vigore fino a pochi giorni fa (il decreto legge n. 1/2020) prevedeva la riscrittura del Regolamento per lo svolgimento del concorso che, dovrebbe prendere avvio entro il 31 dicembre.

Il decreto sostegni abroga questa disposizione (l’articolo 3bis del decreto 1/2020) e questo significa che il concorso, se e quando si farà, si svolgerà secondo le vecchie regole che però sono molto datate e che andavano bene per una figura di dirigente molto diversa da quella necessaria oggi.

Su questo abbiamo già raccolto il parere dell’ex dirigente tecnico Franco De Anna.

Sentiamo ora anche il parere di Marco Campione.