Dati Covid 25 gennaio, 8.562 nuovi casi: da oggi molte classi rientrano a scuola

Dati Covid del 25 gennaio: i nuovi contagi ammontano a 8.562, a fronte di 143.116 tamponi. In calo i decessi: 420.

Oggi riapertura scuole superiori in Puglia, Liguria, Marche, Umbria. Inoltre tornano in classe anche i ragazzi delle scuole medie in Lombardia (che torna zona arancione) e in Campania, come da ultima ordinanza del Tar cui il Governatore De Luca si è adeguato.

Rientro a scuola 25 gennaio

Complessivamente, il resoconto del nostro direttore di testata Alessandro Giuliani ci informa dei seguenti numeri:

“Da oggi lunedì 25 gennaio riprendono le lezioni in classe 200 mila studenti delle medie della Lombardia, più una parte dei 400 mila delle superiori, poi altri 360 mila di Liguria, Marche, Umbria (che si alterneranno in percentuali che vanno dal 50 al 75%), più gli alunni delle medie della Campania. In tutto, circa un milione di allievi si ritroverà a sedere al banco in un’aula scolastica”.

l bollettino del 25 gennaio