Dati Covid 6 dicembre, sotto i 19 mila nuovi contagi, decessi in calo

Dati Covid 6 dicembre, sotto i 19 mila nuovi contagi, decessi in...

I dati Covid di oggi 6 dicembre mostrano un trend in calo ma risentono forse del minore numero di tamponi effettuato durante la domenica.

Siamo a 18.887 nuovi positivi, a fronte di 564 decessi, un numero drammaticamente importante, ma per fortuna in ribasso rispetto ai numeri della settimana scorsa.

Ricordiamo la ripartizione delle regioni per aree di rischio, come da ordinanza del Ministro della Salute Speranza uscita in G.U. ieri.

Ripartizione aree di rischio

La ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, dal 6 dicembre sarà:

area gialla : Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto area arancione : Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta

: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta area rossa: Abruzzo

Il bollettino del 6 dicembre [in aggiornamento]

Nuovi positivi: 18.887

Decessi: 564

In terapia intensiva:

Ingressi del giorno in TI:

Tamponi effettuati:

Totale casi: 1.728.878