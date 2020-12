Dati Covid: altri 24 mila nuovi contagiati

I dati Covid di oggi 4 dicembre: nuovi 24 mila contagiati, come nel trend degli ultimi giorni; e rimangono alti i decessi, oggi 814 morti, che, lo ricordiamo, costituiranno l’ultimo parametro a decrescere.

Intanto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm tanto atteso, che regolamenta il Natale in fatto di spostamenti, apertura dei negozi, cenoni e rientri in famiglia.

Quanto alle scuole, torneranno in presenza praticamente tutti gli alunni (delle superiori almeno il 75% di loro).

Il bollettino del 4 dicembre

Nuovi positivi: 24.099

Decessi: 814

In terapia intensiva: 3567

Tamponi effettuati: 212.741

Totale casi: 1.688.939