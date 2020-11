Dati Covid dell’1 novembre, altri 29 mila casi positivi

Ed eccoci a novembre. I dati Covid di oggi sono in crescita come da attese e sembrano ricalcare il trend degli ultimi giorni: altri 29 mila nuovi positivi, mentre il governo prepara la prossima stretta. In programma, probabilmente domani, l’ulteriore Dpcm.

Come abbiamo anticipato in un altro articolo, le ultime parole pronunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola sono sembrate più di un avvertimento: “La curva sta subendo un’impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza“, ha annunciato il premier. Possibile che ci si orienti sulla soluzione della DaD anche per le terze medie.

Il bollettino dell’1 novembre

Nuovi positivi: 29.907

Decessi: 208

In terapia intensiva: 1.939

Tamponi effettuati: 183.457

Totale casi: 709.335

