Dati Covid, il 7 gennaio 18.020 contagi, 326.649 vaccinati

I dati Covid del 7 gennaio: 18.020 nuovi contagi e 414 decessi, una cifra allarmante. Il numero dei tamponi: 121.275.

Quanto alle vaccinazioni, il bollettino del 7 gennaio, secondo il portale del Ministero della Salute, segnala 326.649 vaccinati, ad un ritmo che pare finalmente crescere, a oltre 10 giorni dal vaccine day.

Dal 5 gennaio 2021 è uscito in G.U. il Decreto Legge con le nuove misure anti Covid e che prevede il divieto di spostamenti tra regioni fino al 15 gennaio e il weekend 9-10 gennaio in fascia arancione. Da giorno 11 gennaio in poi, ogni regione sarà assegnata a una fascia di rischio in base all’indice Rt che in quest’occasione avrà degli indicatori ancora più rigidi.

Il bollettino del 7 gennaio 2021

Nuovi positivi: 18.020

Decessi: 414

Tamponi: 121.275

Terapia intensiva: 2.587

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 156

Totale casi: 2.220.361