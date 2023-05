David Sassoli, intitolate una scuola per adulti a Foggia e una dell’infanzia a Bologna

David Sassoli, intitolate una scuola per adulti a Foggia e una dell’infanzia...

A poco più di un anno dalla sua scomparsa (11 gennaio 2022) la memoria di David Sassoli viene onorata con l’intitolazione di una scuola, tra le prime in Italia. Si tratta del centro provinciale ‘Istruzione Adulti 1 Foggia’, inaugurato il 15 maggio. “E’ una scuola di eccellenza che insegna agli adulti: non c’è onore maggiore che si potesse tributare al mai troppo rimpianto presidente del Parlamento europeo” ha dichiarato il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese che si è poi congratulato con la dirigente del Cpia Antonia Cavallone “per le competenze e la passione vera che si respirano nei corridoi e nelle aule di una scuola modello per quanto riguarda accoglienza, integrazione e solidarietà”.

Poco prima un giovane cittadino della Costa d’Avorio, Mamadou Diakitè, aveva rivolto un discorso alla platea, raccontando la sua esperienza e il suo attuale ruolo di attore in una compagnia teatrale.

La prima intitolazione a Bologna

Qualche giorno fa, la scuola dell’infanzia Nuova Navile, a Bologna, era stata intitolata al giornalista e presidente del Parlamento europeo, alla presenza della moglie Alessandra, della figlia Livia e di tanti bambini presenti.