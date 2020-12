DDI e DaD: come organizzare e progettare la didattica digitale? Il corso gratuito

La didattica a distanza e integrata necessita di un nuovo approccio didattico. Nel nostro corso gratuito i software di organizzazione e progettazione di facile utilizzo, gratuiti, utili nella progettazione didattica.

La didattica digitale, imposta dalla necessità del distanziamento fisico come modalità prevalente o unica nel nostro territorio nazionale, necessita dell’implementazione continua di competenze, anche perché prima dell’arrivo della pandemia la scuola italiana poggiava quasi unicamente sulla didattica in presenza.

Il problema che si pone oggi non è, però, più solo quello di saper utilizzare gli strumenti digitali, ma soprattutto quello di capire come cambia l’approccio didattico con le tecnologie, come si evolve il processo di apprendimento-insegnamento, come cambiano le modalità di progettazione organizzativa e didattica.

La proposta formativa

Il contributo “Potenziare la didattica digitale a distanza e integrata: tecnologie per la progettazione”, pubblicato all’interno della iniziativa di formazione gratuita della Casa editrice La Tecnica della Scuola, Progettare una scuola nuova, https://progettareunascuolanuova.tecnicadellascuola.it/ propone diverse tecnologie per la progettazione e per potenziare la didattica digitale a distanza e integrata e si articola in moduli che prendono in esame alcuni software che sono in grado di rispondere a esigenze scolastiche di vario tipo. Gli strumenti software illustrati consentono, ad esempio, di pianificare le fasi di un’attività didattica o più in generale di un progetto e decidere gli obiettivi con le parti interessate (docenti, studenti, personale Ata, ecc…), eseguire il piano di lavoro, gestire le risorse e i vincoli (ambito, tempi e costi) lungo il percorso.

A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato all’utente un attestato valido anche ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio del corpo insegnante.

