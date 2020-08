De Cristofaro (LEU) va all’Università. All’Istruzione resta solo Anna Ascani come viceministra

Peppe De Cristofaro di LEU non è più sottosegretario all’Istruzione e passa al Ministero all’Università.

La motivazione ufficiale è che all’Istruzione ci sono stati finora due sottosegretari (De Cristofaro, appunto, e Anna Ascani) mentre all’Università non ce n’era neppure uno.

In tal modo la situazione è stata riequilibrata.

“Ho grande stima delle capacita’ e dell’impegno che De

Cristofaro ha dimostrato nel suo ruolo accanto alla collega

Azzolina – sottolinea il ministro dell’Università e

della Ricerca, Gaetano Manfredi – e sono certo che saprà dare un importante contributo anche al nostro ministero, con idee, spirito di

abnegazione ed esperienza da mettere al servizio del sistema

universitario, delle istituzioni Afam e della Ricerca”.

Per parte sua Lucia Azzolina aggiunge : “Ringrazio il sottosegretario De Cristofaro per la proficua collaborazione di questi mesi e gli auguro buon lavoro nel suo nuovo ruolo presso il ministero dell’Università e della Ricerca dove sono certa che farà bene”.

Dal tenore delle dichiarazioni sembra di capire che, almeno per ora, al posto di De Cristofaro non arriverà nessuno; vedremo però nelle prossime ore se le deleghe attribuite all’esponente di LEU verranno trasferite almeno in parte ad Anna Ascani o se rimarranno nelle mani della Ministra stessa.

E soprattutto nei prossimi giorni capiremo se l’operazione rientra davvero in un normale intervento di “manutenzione” dell’assetto dei due Ministeri o se invece nasconde qualche problema politico che, prima o poi, dovrà essere affrontato e risolto in modo più incisivo.