De Luca: “abbiamo scuole senza riscaldamento, ma il governo pensa di tagliare scuole e ridurre il personale”

Nel consueto video settimanale, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato di scuola:

“Abbiamo tenuto ieri una riunione molto importante in Consiglio regionale sull’argomento scuola pubblica, formazione, dispersione scolastica. Sulla scuola pubblica la Regione Campania ha fatto quello che non ha fatto nessuna regione d’Italia. Abbiamo avviato un programma, “Scuola viva”, per consentire a centinaia di scuole anche l’apertura pomeridiana, abbiamo coinvolto oltre 500mila studenti, fatto 3mila laboratori nelle scuole. Abbiamo cercato di dare un supporto concreto alla lotta alla dispersione scolastica. Tenete conto che la competenza principale riguardo la scuola è statale e poi comunale e provinciale. Abbiamo varato, unica regione in Italia, un programma per il trasporto scolastico gratuito fino ai 26 anni. Abbiamo lavorato sulle mense, sugli Its e sugli psicologi nelle scuole, norme contro il bullismo, abbiamo dato un voucher alle famiglie per le attività sportive dei ragazzi, dato un contributo per l’acquisto di computer”.

“Oggi dobbiamo richiedere agli enti qual è lo stato delle scuole nella nostra regione per contrastare la dispersione scolastica – spiega De Luca – abbiamo casi di scuole dove non c’è neanche il riscaldamento. In tutto questo dobbiamo far fronte a iniziative del governo che ci sembrano irresponsabili. Si propone per la Campania di tagliare 170 scuole anziché preoccuparsi di ampliare la disponibilità per il tempo pieno, ampliare il personale scolastico (che invece così verrà ridotto), dobbiamo stabilizzare e professionalizzare gli insegnanti di sostegno. Nella Legge di bilancio del dicembre scorso non è stato finanziato il Piano triennale per l’edilizia scolastica”.