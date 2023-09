Decreto Caivano, retribuzione specifica per chi svolge attività extracurriculari e incentivi per chi lavora in scuole a rischio dispersione

Decreto Caivano, retribuzione specifica per chi svolge attività extracurriculari e incentivi per...

Oggi, 7 settembre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile” (denominato Decreto Caivano), messo a punto dopo i fatti di Caivano.

Le dichiarazioni di Valditara

Ecco le dichiarazioni di Valditara pronunciate nel corso della conferenza stampa: “Le misure che riguardano l’istruzione si inseriscono in quelle relative all’Agenda Sud, che mira a contrastare la dispersione scolastica. L’Italia, lo sappiamo, è spaccata in due per quanto riguarda risultati e opportunità formative”.

“Lo stanziamento iniziale è di 165 milioni di euro per potenziare l’attività didattiche. Sono previste dieci azioni nelle scuole destinatarie dell’intervento. Ci sarà una retribuzione specifica per chi svolge attività extracurriculari. All’interno di questo intervento oggi abbiamo approvato delle misure fondamentali

Assunzioni a tempo determinato per personale amministrativo, che riguarderanno 2000 scuole Sono stati stanziati milioni di euro per allungare il tempo scuola Abbiamo stanziato oltre 13 milioni di euro per assumere altri 500 docenti per consentire l’estensione del tempo pieno Abbiamo stanziato 25 milioni di euro per promuovere didattica innovità, sostenere attività di mobilità studentesca Attiveremo misure di sostegno psicologico

Con riferimento a Caivano abbiamo previsto docenti in più, vogliamo incentivare economicamente i docenti che lavorano in scuole di frontiera. Abbiamo reso disponibili oltre 12 milioni di euro per rafforzare il raggiungimento degli obiettivi Pnrr sugli asili nido. Tutto questo è un pacchetto organico per rafforzare l’azione educativa soprattutto in quelle aree a forte rischio dispersione”, ha concluso.