Decreto Covid, i 7224 docenti sospesi rientrano a scuola – TABELLA

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in vista della conversione in legge il nuovo Decreto Covid (DL 24/2022) è stato assegnato alla Camera, e verrà preso in carico dalla commissione XII Affari sociali. Dalla relazione tecnica che accompagna la discussione del decreto si evince il numero esatto dei docenti fino ad ora sospesi, ma in procinto di tornare a scuola con nuove mansioni, che risultano essere 7224.

Il totale di spesa calcolato dal Mef per la sostituzione in classe di questi docenti è di oltre 29 milioni di euro, di cui 15 milioni derivano dal fondo per le esigenze indifferibili e la restante parte dal fondo di valorizzazione del personale previsto in legge di bilancio.

Tabella docenti sospesi -rielaborazione Tecnica della Scuola, da relazione tecnica allegata al DL 24/2022

RUOLO NON RUOLO TOTALE INFANZIA 302 109 411 PRIMARIA 813 282 1095 I GRADO 503 282 785 II GRADO 1059 262 1321 TOTALE 2677 935 3612

In realtà questo personale sarebbe dovuto rientrare in servizio con l’entrata in vigore dal decreto legge, quindi già a partire da sabato 26 marzo; tuttavia la circolare del ministero dell’Istruzione per il personale docente stabilisce che la regola vale dal 1° aprile.

Quali mansioni per il personale docente non vaccinato?

Come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, di particolare interesse il chiarimento, molto atteso dal personale coinvolto e dagli stessi dirigenti scolastici, su cosa si debba intendere per attività di supporto nelle quali impiegare i docenti non vaccinati. Il Ministero fa un elenco esemplificativo: attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Resta ancora poco chiaro, invece, quale trattamento debba essere riservato al personale Ata inadempiente all’obbligo vaccinale; la nota dice testualmente che “si ritiene che, comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività”.