Decreto del MIM per la “Definizione dei criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche in deroga”

Decreto del MIM per la “Definizione dei criteri per autorizzare un ITS...

Il decreto n. 217 del 15.11.2023 definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonché a fare riferimento a più di un’area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

Registro ufficiale 21-12-2023