Decreto festività, screening nelle scuole e fornitura di mascherine Ffp2 se ci sono esentati [TESTO IN GAZZETTA]

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblocato il Decreto Legge 221 di pari data, concernente “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Screening a scuola

Le principali novità riguardanti la scuola sono contenute nell’art. 13, il quale prevede un finanziamento di 9 milioni di euro per l’anno 2021 per l’attività di individuazione e tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 a cura del Ministero della difesa che opererà attraverso laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale.

Fornitura di mascherine Ffp2 e Ffp3

All’art. 13, rubricato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19” viene riconfermata la misura già prevista nel D.L. 111 del 6 agosto 2021: viene cioè garantita la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie quando sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Proroga dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Validità del Green pass

Dal 1° febbraio 2022 la validità della Certificazione verde Covid-19 passa da 9 a 6 mesi.

Prezzi calmierati per i tamponi

Viene confermata fino al 31 marzo 2022 la misura prevista dal protocollo d’intesa con le farmacie e altre strutture sanitarie: restano quindi i prezzi calmierati per i test antigenici rapidi (15 euro per gli adulti, 8 euro per i minori di 18 anni).